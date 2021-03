Molfetta passa al PalaDelMauro, Scandone ko 69-80 Domenica 11 a Monopoli per i lupi la gara che sembra l'ultima chiamata salvezza

La Scandone Avellino non determina la continuità auspicata. I biancoverdi perdono in casa contro la Pallacanestro Pavimaro Molfetta con il risultato finale di 69-80. La squadra ospite parte forte e chiude avanti di 7 al 10'. Avellino ci prova nel secondo periodo e rientra per il -4 dell'intervallo lungo, ma nel terzo quarto corre la squadra di coach Sergio Carolillo, che torna sul +7 al 30' e controlla il margine per la doppia cifra finale. Il centro di Molfetta, Vittorio Visentin, è il miglior realizzatore del match con 21 punti. Ad Avellino non bastano i 19 di Alessandro Marra. Per la Scandone, ultima, il divario dalle rivali si conferma in virtù dei ko di Monopoli, Reggio Calabria e Catanzaro, ma i turni diminuiscono. Domenica 11, dopo il weekend di sosta per la Coppa Italia, la squadra di coach Rodolfo Robustelli si giocherà tutto a Monopoli.

Serie B - Seconda Fase

Terza Giornata

Scandone Avellino - Pall. Pavimaro Molfetta 69-80

Parziali progressivi: 13-20, 35-39, 48-55

Avellino: Marra 19, Ani 14, Riccio 11, Monina 8, Sousa 7, Costa 5, Trapani 3, Scianguetta, Mazzarese 2, De Blasi 2, Genovese, Mraovic. All. Robustelli.

Molfetta: Visentin 21, Calisi 16, Mazic 13, Bini 13, Dell'Uomo 9, Gambarota 6, Serino 2, Sasso, Caniglia, Azzolini, De Ninno, Mezzina. All. Carolillo.