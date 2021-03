Scandone, sosta per Monopoli nel mirino: l'ultima chiamata Domenica 11, i lupi si giocheranno tutto sul parquet della EPC Action Now

La Scandone c'ha provato a firmare la tanto auspicata continuità, ma la Pavimaro Molfetta ha salutato Avellino con la vittoria. Finale di 69-80 ed ecco all'orizzonte un fine settimana di pausa per tutte le formazioni di Serie B che non parteciperanno alle Final Eight di Coppa Italia. La squadra biancoverde avrà tutto il tempo per preparare la trasferta in programma domenica 11 aprile. A Monopoli, contro la EPC Action Now, sarà l'ultima chiamata in chiave salvezza per la Scandone. Avellino è ultima con 6 punti, come Monopoli, che però dovrà recuperare un match, quello con la Luiss Roma. L'ultima posizione decreterà la retrocessione diretta in Serie C. Nel mese di aprile, lontana dal parquet, la società irpina si giocherà tutto anche in tribunale. Il prossimo 22 aprile, sarà udienza fallimentare.

Serie B

Classifica dopo 3 turni di fase a orologio: Taranto, Rieti 30, Nardò 26, Ruvo di Puglia 22, Salerno 20, Bisceglie 18, Molfetta, Sant'Antimo, Cassino 16, Formia 14, Luiss Roma 12, Pozzuoli 10, Reggio Calabria, Catanzaro 8, Monopoli, Avellino* 6 (* -6 di penalizzazione)

Quarta Giornata

Bisceglie-Sant'Antimo

Taranto-Pozzuoli

Nardò-Salerno

Ruvo di Puglia-Luiss Roma

Monopoli-Avellino (11/4)

Reggio Calabria-Formia

Catanzaro-Cassino

Molfetta-Rieti