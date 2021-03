Scandone, pausa Coppa Italia. Il covid cambia il tabellone Due ingressi nel tabellone a causa delle disposizioni ASL per le Final Eight

Weekend di pausa per i campionati nazionali della LNP. Sosta per la Scandone Avellino, spazio alla Coppa Italia con la Campania che sarà rappresentata dalla Gevi Napoli e dalla Givova Scafati per la Serie A2 a Cervia. Nel tabellone della Serie B, con i quarti di finale a Rimini, non ci sarà la presenza di squadre campane e i casi covid nei roster determinano la rivoluzione nella griglia per la terza serie.

"A seguito delle certificazioni di positività al covid-19 all'interno di gruppi-squadra e delle conseguenti disposizioni emesse dalle ASL territoriali di competenza, in riferimento alla Final Eight di Coppa Italia di Serie B, Lega Nazionale Pallacanestro comunica l'applicazione del Regolamento della competizione, che prevede il ripescaggio di altre squadre secondo la classifica finale al termine della prima fase. - si legge nella nota della LNP - Di conseguenza, hanno avuto accesso alla Final Eight la Opus Libertas Livorno 1947 (in sostituzione di Umana Chiusi e Blukart San Miniato) e la Liofilchem Pallacanestro Roseto (in sostituzione di Ristopro Fabriano)".

La gestione covid impatta anche sui risultati conseguiti sul parquet con squadre costrette al forfait. In Serie A2, invece, tutto confermato con la giornata di venerdì che vedrà Napoli e Scafati affrontare rispettivamente Orzinuovi e Torino. Grande attesa per l'arrivo a Cervia con gli azzurri vogliosi di confermarsi nell'evento tricolore, al pari della Givova, vincente nella Supercoppa LNP 2020.