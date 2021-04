Scandone, ore di riposo. Coppa Italia B, Rieti batte Rimini Domenica 11 sarà trasferta a Monopoli, decisiva per l'obiettivo salvezza

La Scandone Avellino vivrà un fine settimana di riposo pieno. La squadra irpina ha lavorato al PalaDelMauro durante la sosta del campionato per la Coppa Italia e lo staff tecnico ha deciso di concedere il weekend di Pasqua al roster. I lupi si ritroveranno in avvio della prossima settimana per mettere davvero l'EPC Action Now Monopoli nel mirino. Domenica 11, in terra pugliese, Avellino si giocherà tantissimo, forse tutto in chiave salvezza.

Nel frattempo, ieri è stato il giorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie B. L'Opus Libertas Livorno 1947 ha battuto il Cus Jonico Basket Taranto con il finale di 63-62. La squadra toscana affronterà la Bakery Piacenza in semifinale (oggi ore 12.30). Il team emiliano ha sconfitto la Liofilchem Roseto (69-71). La squadra vincitrice del minigirone D1, la Real Sebastiani Rieti, ha superato la RivieraBanca Basket Rimini (64-73) e sfiderà in semifinale (oggi ore 15.15) la Moncada Energy Group Agrigento. La finale è in programma domani alle 15.30. Dopo Rimini, parquet dei quarti di finale, la Coppa Italia di Serie B terminerà a Cervia per le semifinali e la finale.