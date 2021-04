Monopoli-Avellino, dopo Stanzani dentro Maksimovic per l'EPC La società pugliese ha aggiunto due pedine. C'è anche l'ex biancoverde

"Diamo il benvenuto ai due nuovi giocatori dell'EPC Action Now Monopoli: Mateja Maksimovic e Silvio Stanzani". Così la squadra pugliese, prossima avversaria della Scandone Avellino, ha annunciato l'accordo con i due giocatori. C'è anche l'ex biancoverde Stanzani, che ha indossato la canotta della squadra irpina prima dello stop per il covid nel 2020. "Maksimovic, classe 2000, può giocare nel ruolo di play e guardia. Nella scorsa stagione, ha indossato la maglia della Cestistica Ostuni. Stanzani ha esordito già nella scorsa partita e ha mostrato ottime qualità: classe '96, può giocare da ala/pivot. Nella prima parte di stagione ha giocato a Montegranaro. Entrambi saranno a disposizione di coach Paternoster". Ecco la novità verso uno scontro diretto che risulterà decisivo in chiave salvezza. L'EPC si affida anche a Maksimovic e Stanzani per piazzare un colpo utilissimo nella corsa alla conferma in Serie B. Rodolfo Robustelli punta, invece, sul percorso iniziato a Reggio Calabria e su due settimane di lavoro per conquistare una vittoria oltremodo preziosa per evitare la retrocessione diretta in C.