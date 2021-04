Robustelli: "Vittoria importantissima, merito di tutti" La soddisfazione del coach biancoverde dopo Monopoli-Avellino 72-92

"Ci ritroviamo a commentare questa vittoria importantissima per la nostra classifica, ma soprattutto per il nostro morale". Così Rodolfo Robustelli commenta il successo ottenuto a Monopoli dalla sua Scandone (72-92): "Conoscevamo il peso della posta in palio. - ha spiegato il coach di Avellino - Siamo stati bravi ad affrontare la gara sin da subito nel migliore dei modi. Siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, a mettere subito la testa avanti e questo è frutto di tanto lavoro che facciamo in palestra ogni giorno e, per questo, ci tengo a ringraziare tutti quelli che lo rendono possibile: per la società Gennaro Canonico, il nostro dirigente accompagnatore Raffaele Melchionda, il medico sociale Espedito Amodeo, il nostro fisioterapista Giuseppe Tulimiero, e infine i due che condividono con me quotidianamente il parquet, supportandomi e sopportandomi tutta la settimana, Massimo Picariello e Lazzaro Preziosi. Una menzione d'onore va anche a Luigi Genovese, che è più di un giocatore per noi, ci dà una mano in tutto, è sempre presente e se queste vittorie arrivano in questo modo forse è anche merito di questi ragazzi che fanno un lavoro splendido e ci permettono di mettere in pratica quello che proviamo durante tutta la settimana. Un ringraziamento va ai miei ragazzi che hanno fatto una partita davvero solida dal punto di vista mentale, dal primo istante. nonostante il peso della gara e siamo riusciti a giocare e andare dove volevamo. Non posso che essere soddisfatto".