Scandone, concordato o fallimento: attesa per la decisione La salvezza passa anche dal parquet: domenica la sfida a Taranto, il 9 sarà recupero a Ruvo

Parquet e aule di tribunale: la Scandone dovrà scrivere il suo futuro negli ultimi due turni di stagione regolare e attenderà quanto deciso sulla richiesta di fallimento, presentata dalla Procura di Avellino, e di concordato in bianco, formulata dagli avvocati del club irpino, Achille e Fabio Benigni. Per la prossima settimana dovrebbe arrivare la risoluzione in chiave positiva o negativa della vicenda. Lo scorso 22 aprile, la Procura ha confermato quanto già richiesto nel mese di marzo, mentre i legali della Scandone, a partire dalla proposta di concordato, hanno affermato l'obiettivo di perseguire una strada diversa che può garantire tutela agli interessi degli stessi creditori.

Nel frattempo, alla squadra e al coach, Rodolfo Robustelli, tocca centrare la salvezza sul parquet. I lupi hanno lasciato l'ultimo posto alla Mastria Sport Academy Catanzaro rilanciandosi in chiave playout. Domenica, la Scandone farà visita al Cus Jonico Basket Taranto e poi sarà tempo di recuperi nel girone D. Domenica 9, i biancoverdi saranno ospiti della Tecnoswitch Ruvo di Puglia. Evitare la retrocessione diretta per giocarsi tutto negli spareggi: è questo l'obiettivo per gli ultimi 80 minuti della stagione regolare.