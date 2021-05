Scandone ko, la Viola vince Gara 1 dei playout Martedì sarà Gara 2 sempre al PalaCalafiore (1-0 Reggio Calabria nella prima gara della serie)

Gara 1 è della Viola Reggio Calabria. La Scandone Avellino va ko al PalaCalafiore con il finale di 78-64 nel primo match dei playout (serie al meglio delle cinque gare). Per la Viola è decisiva la prova di Salvatore Genovese, autore di 21 punti. Alla Scandone non bastano i 17 di Dimitri Sousa. Martedì, sempre al PalaCalafiore, è in programma Gara 2. L'obiettivo della Scandone è di strappare il fattore campo prima del rientro ad Avellino per Gara 3.

Serie B - Girone D

Playout - Primo Turno

Pallacanestro Viola Reggio Calabria - Scandone Avellino 78-64 (19-13, 25-24, 19-12, 15-15)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: Salvatore Genovese 21 (6/8, 3/5), Giulio Mascherpa 14 (2/6, 3/8), Yande Fall 13 (6/11, 0/0), Enrico maria Gobbato 12 (3/7, 2/5), Fortunato Barrile 11 (1/1, 2/3), Luka Sebrek 5 (1/3, 1/1), Edoardo Roveda 2 (0/2, 0/1), Paolo Frascati 0 (0/0, 0/0), Federico Romeo 0 (0/0, 0/0), Marco Prunotto 0 (0/0, 0/0), Matteo Accurso 0 (0/0, 0/0), Antonio Freno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 15 - Rimbalzi: 39 10 + 29 (Yande Fall 18) - Assist: 17 (Giulio Mascherpa 9)

Scandone Avellino: Dimitri Sousa 17 (5/6, 1/5), Valerio Costa 12 (5/10, 0/3), Gianpaolo Riccio 11 (1/2, 2/2), Uchenna Ani 7 (3/5, 0/5), Alessandro Marra 7 (2/5, 0/5), Thomas Monina 4 (2/3, 0/1), Danilo Mazzarese 3 (0/0, 1/2), Fabrizio Trapani 3 (0/1, 1/1), Nikola Mraovic 0 (0/0, 0/0), Carmine Scianguetta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Uchenna Ani 8) - Assist: 8 (Valerio Costa 4)