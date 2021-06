Torino vince Gara 3, match-point promozione contro Tortona La Bertram di Ramondino concede 32 punti alla Reale Mutua nel primo quarto ed è 2-1

La Reale Mutua Torino vince Gara 3 al PalaOltrepo' di Voghera: finale di 56-86 contro la Bertram Tortona di coach Marco Ramondino, ora sotto 2-1 nella serie della finale promozione del tabellone argento. La squadra del tecnico avellinese è ora sotto 2-1. Torino avrà il match-point per l'accesso alla Serie A. Tortona è costretta a pareggiare in Gara 4 per rimandare tutto alla bella di Gara 5.

Serie A2 - Playoff

Finale - Gara 3

Bertram Tortona - Reale Mutua Torino 56-86

Parziali: 18-32, 16-19, 15-20, 7-15

Tortona: Cannon 17 (6/6, 0/0), Mascolo 11 (3/4, 0/2), Sanders 8 (3/6, 0/4), D'Ercole 7 (0/1, 2/5), Fabi 5 (0/2, 1/3), Tavernelli 5 (1/4, 1/4), Severini 3 (0/0, 1/4), Ambrosin (0/1, 0/5), Gazzotti (0/0, 0/1), Morgillo. All. Ramondino.

Torino: Pinkins 21 (7/9, 2/3), Clark 16 (2/4, 4/6), Diop 11 (4/5, 0/3), Cappelletti 11 (1/1, 2/6), Alibegovic 11 (3/8, 1/5), Campani 6 (1/5, 1/1), Penna 3 (0/1, 1/1), Bushati 3 (0/1, 1/4), Toscano 2 (1/1, 0/1), Pagani 2 (1/3, 0/0), Origlia, Ferro. All. Cavina.