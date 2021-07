Basket, Avellino: l'attesa del consiglio federale sul titolo sportivo Il basket chiede certezze sulla capienza degli impianti

L'Italbasket è protagonista a Tokyo e per il presidente FIP, Gianni Petrucci, sarà controllo delle operazioni da remoto con lo sguardo al consiglio federale, in programma domani. Sarà l'appuntamento classico per la Federbasket, di chiusura della stagione e di rilancio verso quella 2021/2022. L'obiettivo della FIP e delle leghe è ottenere maggiori certezze sulla capienza degli impianti. L'impegno è stato rinnovato dalla Lega Nazionale Pallacanestro e dal presidente, Pietro Basciano. Il consiglio federale dovrà anche certificare gli organici dei campionati. La Campania avrà Napoli in Serie A, Scafati in Serie A2 e attende novità per Avellino: la piazza irpina dovrebbe ripartire da un nuovo club in Serie B con il titolo della Fortitudo Roma, ma è in attesa dell'ok da parte della FIP.

Le parole del presidente LNP, Pietro Basciano: "Parlando a nome dei Club che rappresento come Lega Nazionale Pallacanestro, che con le sue 92 Associate è la più grande Lega di Società del Paese, non posso che allinearmi alla forte delusione di tutti gli operatori del settore, di tutte le discipline sportive al coperto, per le limitazioni del Decreto reso noto dal Governo. LNP è pienamente allineata con la linea del presidente FIP Petrucci, che sovraintende all’organizzazione dei campionati. E ritiene ancora più necessario avere in agenda al più presto un incontro con il Sottosegretario Vezzali, in risposta a quanto, per ora, non ha trovato una data. I Club attendono informazioni fondamentali, in merito a: 1) percentuale di afflusso negli impianti; 2) a come vengono trattati all’interno di questo i titolari di Green Pass, i guariti Covid ed i tamponati nelle 48 ore precedenti la gara, e 3) i provvedimenti a sostegno delle Società nel caso in cui la pandemia dovesse portare, nel corso della stagione sportiva, a nuove restrizioni".