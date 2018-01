Netta affermazione contro il Montoro per il Gsa Ariano Under 14 maschile

Affermazione per 3-0 contro il Montoro per il Gsa Ariano Under 14 maschile che conquista in casa il settimo successo consecutivo stagionale.

Con questa vittoria, il team biancorosso blinda il primo posto in classifica forte di un vantaggio di cinque punti sull’Atripalda ad una giornata dal termine del torneo.

La gara con il Montoro ha dato la possibilità a coach Giulio Filomena di schierare il gruppo under 13 che ha dimostrato di saper tenere il campo con sicurezza e personalità.

Il campionato prosegue con l’ultimo appuntamento in calendario alla Mancini martedì 9 gennaio ore 19.00. In questa occasione i pallavolisti arianesi si confronteranno con l’Atripalda, l’intento è di fare risultato e chiudere il campionato a punteggio pieno.

Formazione Gsa Ariano: Cesareo P.Francesco, De Gruttola Federico,Di Lauro Andrea, Fodarella Marco, La Porta Daniele, Paone Niccolo’, Scaperrotta Liberato, Sebastiano Mirko, Silano Ludovico.

Redazione Av