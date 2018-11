L'Under 18 dell'Academy Red Cesinali vince ancora Le ragazze allenate da coach Amodeo si sono imposte 3-0 sullo Sportiamo Sturno

Ancora un netto successo nel campionato femminile Under 18 per la Academy Red Cesinali Volley che, dopo l’affermazione per 3-1 di San Salvatore Telesino, si è ripetuta sul parquet di casa contro Sportiamo Sturno con il punteggio di 3 set a 0.

Pura formalità il primo set (25-8) con il sestetto base, poi coach Domenico Amodeo ha dato spazio a tutte le atlete sotto età: le centrali Abbruzzese e Della Porta (per Rapa e Malanga) e addirittura il terzo libero Guarino (al posto di Nasti).

Le ampie rotazioni hanno ridotto il gap tra le due squadre ma non la forza d’urto delle padrone di casa che hanno condotto in porto il match con due parziali fotocopia da 25-22.

Buona anche la seconda dunque per la massima selezione femminile targata Academy, che stasera alle 19.30 con l’Under 14 ospiterà Montella per la prima stagionale nella categoria. L’appuntamento è presso la palestra della scuola media di Cesinali, realtà che da quest’anno è entrata a far parte dell’ambizioso progetto Academy nato e coltivato a Montefalcione e allargato anche alla realtà di Calabritto.