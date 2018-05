L'Unifortunato presenta il bilancio delle attività di Ricerca Venerdì 11 maggio alle ore 11.00 presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato”

Venerdì 11 maggio 2018 alle ore 11.00, l’Università Telematica “Giustino Fortunato” presenterà nell’ Aula Magna di Viale Raffaele Delcogliano-Benevento, il bilancio delle attività di Ricerca, Didattica e Terza Missione del triennio 2016-2018 in linea con il sistema di qualità di Ateneo.

Al convegno interverranno il dottore Giovanni Locatelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione Unifortunato ed il professore Angelo Scala, Rettore dell'Unifortunato. La prolusione sarà affidata all’avvocato Ernesto Maria Ruffini, Direttore Agenzie delle Entrate e verterà sul tema “Il fisco 2.0”.

Come si ricorderà, invece, ieri presso l'Università 'Giustino Fortunato' di Benevento si è svolto per il quarto anno il 'Career Day', iniziativa aperta a laureati, laureandi e quanti sono alla ricerca del lavoro ideale. Scopo della giornata è stato far incontrare domanda e offerta di lavoro per consentire agli studenti non solo una corretta formazione ma una valida guida nella ricerca di un lavoro. Una sessantina le aziende presenti nell'ateneo di via Delcogliano e che hanno effettuato, grazie a postazioni organizzate dall'Unifortunato, brevi colloqui conoscitivi con i numerosi studenti presenti (LEGGI ALTRO ARTICOLO).