Incendio Stir rifiuti, incontro tra sindaci e Prefetto | FOTO Riunione in prefettura con i primi cittadini ed alcune associazioni

Incontro questa mattina presso il Palazzo di Governo tra numerosi sindaci sanniti ed associazioni con il prefetto Cappetta per fare il punto della situazione dei disagi possibili e già riscontrati per la raccolta dei rifiuti nel Sannio dopo l'incendio che ha praticamente danneggiato l'intero Stir di Casalduni.

I primi cittadini con le delegazioni delle associazioni “tutela e rispetto dei territori” di Sassinoro e “Mamme Sannite” in questi minuti stanno parlando con il prefetto per affrontare una serie di tematiche scaturite proprio dall'inutilizzabilità dell'impianto per la lavorazione dei rifiuti che arrivano da tutti i paesi del Sannio.

