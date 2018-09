L'Amts torna in campo. La soddisfazione di Francesca e Romeo Il presidente ed il membro del Cda dopo pronuncia Cassazione. Fausto Pepe: Ora Mastella spieghi

“Sono contento. La verità è venuta finalmente fuori. La Cassazione ha messo un sigillo su quello che abbiamo sempre sostenuto, ovvero il fallimento dell'Amts non andava dichiarato”.

C'è sollievo nella voce di Marco Romeo, commercialista e membro del consiglio di amministrazione della Amts di Benevento, la società pubblica del trasporto locale che grazie alla sentenza di oggi della Cassazione torna dunque a vivere con una pronuncia del massimo grado di giudizio che ha definito inammissibile il ricorso della curatela fallimentare, la decisione con la quale la Corte di appello, nell'agosto del 2016, aveva revocato il fallimento dell'Amts, dichiarato sette mesi prima dal Tribunale di Benevento.

“In questi anni – spiega Romeo - sono gravate ingiustamente responsabilità ed ombre sul nostro operato e sul nostro piano di risanamento per l'azienda. Adesso chi è responsabile dovrà pagare dei danni arrecati all'azienda pubblica e chi ha sbagliato dovrà assumersi le proprie responsabilità.

Avvieremo un'azione di risarcimento danni verso tutti coloro che nella vicenda Amts hanno avuto una responsabilità. La magistratura deve fare luce anche sulle motivazioni che hanno spinto la curatela a fare ricorso in cassazione dopo la chiara sentenza della Corte d'Appello”, tuona Romeo che allo stato torna in carica nel consiglio di amministrazione della Amts".

“Abbiamo sempre creduto nella giustizia e nel nostro operato e sapevamo che questo fallimento era infondato”, ha invece dichiarato Mirko Francesca, presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Amts. “All'epoca rimanemmo sorpresi dalla decisione del Tribunale di dichiarare il fallimento. Fu un grave danno ai cittadini di Benevento – spiega il numero uno dell'azienda partecipata del Comune di Benevento -. Ora giustizia è fatta. La Corte di Appello ci aveva dato ragione e non poteva essere diversamente vista la bontà del piano industriale votato finanche dai creditori”.

Poi Francesca Annuncia: “Dopo aver letto la sentenza prenderemo gli opportuni provvedimenti. E' una vittoria anche sul piano politico che sancisce e fa emergere tutta la superficialità con la quale è stata affrontata la vicenda a livello amministrativo. Non c'è mai stato un confronto soprattuto sul piano personale. L'Amts torna ora in campo e dovrà tornare ad espletare il trasporto pubblico in città”.

"Un Tribunale oggi sentenzia che AMTS non è fallita. Io da Sindaco l'ho sempre sostenuto. Oggi Mastella deve seriamente delle spiegazioni alla Città! Non bugie, ma verità possibilmente", scrive invece l'ex sindaco Fausto Pepe sulla sua bacheca Facebook.