Studenti in piazza contro decreto sicurezza | FOTO In corteo associazioni studentesche, movimenti politici e non solo...

Studenti, sindacati, associazioni e movimenti politici in piazza questa mattina a Benevento per dire no al Decreto Sicurezza voluto dal ministero dell'Interno Matteo Salvini.

Circa 150 persone in corteo da piazza risorgimento stanno sfilando per le strade della città. Ad organizzare la manifestazione sono stati gli attivisti del collettivo ClandestinaMente per

“difendere e sostenere le esperienze di accoglienza, integrazione e inclusione sociale come quelle dei centri sprar del Consorzio il Sale della Terra che sfida nella pratica la deriva razzista e fascista del presente”.

Alla manifestazione, oltre agli studenti – pochi a dire il vero –, hanno aderito e partecipato gli attivisti di DemA (Democrazia e Autonomia), l'Usb, Libera, Caritas ed altre associazioni.

