Parcheggio selvaggio su Ponte Tibaldi. "Presto le telecamere" L'assessore ai lavori pubblici Pasquariello si appella al senso civico contro le soste selvagge

“A breve installeremo un sistema di videosorveglianza ma per ora dobbiamo appellarci al senso civico dei beneventani”. Così l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Benevento, Mario Pasquariello sul caso dell'area che circonda la zona dedicata allo sport sul nuovo ponte Antonio Tibaldi. Un'area che a soli due giorni dall'inaugurazione risulta completamente “invasa” dalle auto. Una denuncia diffusasi velocemente sul web, attraverso segnalazioni di alcuni cittadini (leggi qui). “Quella zona – spiega Pasquariello – è stata pensata per ospitare le auto di chi vuole recarsi a passeggiare, correre o fare sport nell'area dedicata. Ma non ci aspettavamo certo il comportamento segnalato”.

Insomma occorre una soluzione per il parcheggio selvaggio. Esauriti i posti regolari a disposizione nell'area sarebbe norma di comune civiltà evitare di creare ingorghi e disagi lasciando malamente in sosta le auto.