Degrado e pericoli al Terminal, esplode la protesta | FOTO Bagni impraticabili, passeggeri e bus costretti a schivare le auto che attraversano l'area

“Più che un terminal questa è terra di nessuno. Un piazzale e basta dove i pullman sono costretti a fermarsi tra mille difficoltà e pericoli che interessano anche le centinaia di persone – maggiormente studenti – che ogni giorno ne usufruiscono”. È l'amaro commento dei viaggiatori che scendono o salgono dai bus extraurbani del Terminal in pieno centro a Benevento. Piazzale Vari interessato da alcuni mesi da quelli che erano stati definiti urgenti lavori di messa in sicurezza del manto stradale dove sostano i mezzi, ma che ad oggi ancora non sono terminati e che contribuiscono ad accentuare i pericoli per i tanti cittadini che arrivano a Benevento. Flotte di studenti e di bus che ogni mattina e nel primo pomeriggio affollano il terminal che peraltro è sprovvisto di pensiline e servizi normalmente presenti nelle aree attrezzate.

Al di là delle opere di ristrutturazione, a creare ulteriori disagi sono i vandali. Sempre pronti ad entrare in azione a dispetto della 'cosa pubblica'. Ultima azione il danneggiamento – e non è certo la prima volta – dell'unico bagno a disposizione che versa ora in uno stato pietoso e senza infisso.

Insomma, una situazione non certo degna di una città Patrimonio Unesco. Tanti infatti sono i turisti che arrivano a bordo dei bus e scendono proprio al Terminal prima di raggiungere l'adiacente centro storico ed il vicino complesso monumentale di Santa Sofia.

In più occasioni i sindacati hanno evidenziato l'annosa questione, sollecitando un immediato intervento degli Enti preposti. Giuseppe Anzalone (Filt Cgil) spiega come “ad oggi nulla è cambiato. I lavori ancora non sono stati ultimati e permane la situazione di pericolo e degrado. Serve – rimarca – un intervento urgente del Comune e degli altri Enti a tutela dei lavoratori e dei passeggeri”.

“Noi autisti siamo in costante pericolo” è invece l'allarme lanciato da Giuseppe Caruso del Dipartimento Trasporto pubblico locale della Cgil Avellino – Benevento. “Viviamo una vera e propria situazione di disagi. Siamo confinati in uno spazio del piazzale e non di un vero terminal – precisa – e siamo costretti a manovre difficili e pericolose a causa delle auto lasciate in sosta su entrambi i lati di via Pertini e per i veicoli che, nonostante il divieto continuano ad attraversare l'area riservata ai bus già ridimensionata oltre la metà per i lavori di ripavimentazione”.