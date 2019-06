Il Comune manda operai a pulire il Ponte Leproso Dopo la segnalazione del Comitato di quartiere Santa Clementina

Dopo la segnalazione del Comitato di quartiere Santa Clementina sulle condizioni pietose in cui versava il ponte Leproso, il Comune ha immediatamente allertato una squadra di manutentori che nel primo pomeriggio di oggi hanno ripulito, almeno dalle erbacce, l'area di enorme interesse storico e culturale.

Il Comitato per questo ringrazia l'amministrazione comunale “per la tempestiva risposta” ma ricorda sulla sua pagina Facebook "che le opere fatte oggi pomeriggio “dovrebbero avvenire normalmente con interventi programmati perché rientra nel lavoro ordinario di un'attenta amministrazione”.

Confermato per domani l'appuntamento organizzato dal Comitato e da altre associazioni per ripulire l'area.