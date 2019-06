Lauro sul Pacevecchia: "L'obiettivo è renderlo funzionale" Il consigliere delegato allo sport: "Il Rup si reca quotidianamente sul posto"

Dopo la nostra segnalazione sulle condizioni in cui versa il campo Pacevecchia, in seguito ai lavori effettuati in vista della prossima Universiade (leggi qui l'articolo), il consigliere delegato allo sport Enzo Lauro ha chiarito la situazione ai microfoni di Ottochannel: “Il Rup è un ingegnere del comune che si reca quotidianamente sul posto per verificare lo stato dei lavori. Sono state attenzionate maggiormente le strutture in cui sono in programma delle gare, meno invece quelle in cui ci saranno solo allenamenti. Ovviamente l'obiettivo è quello di rendere il Pacevecchia funzionale, e potrà esserlo anche in momento successivo all'Universiade”.