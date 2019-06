Rifiuti Piano Cappelle rimossi e Asia 'replica' a Lonardo Ripulito l'ecopunto invaso dai rifiuti. L'azienda posta le foto sulla sua pagina facebook

Non si fa il suo nome ma quel post sulla “memoria corta di qualcuno” non passa certamente inosservato sulla pagina facebook Asia Benevento on line.

L'azienda che si occupa della raccolta rifiuti in città, dopo la denuncia dell'ex presidente Lucio Lonardo (leggi qui) posta la “sua versione dei fatti”.

Cominciando da foto che ritraggono la stessa isola di Piano Cappelle “senza” la montagna di sacchetti finita nel mirino di Lonardo.

Una pulizia effettuata solo due giorni fa, sabato 8 giugno.

Oggi, poi, una nuova azione di bonifica ha reso nuovamente la zona in ordine. E Asia testimonia la “pulizia” attraverso diverse foto, scrivendo, circa un'ora fa, “Ecopunto Piano Cappelle ora... rimossi di nuovo tutti i rifiuti. Vediamo quanto dura”.

Tra i due post, però, ce n'è anche un altro. Anche questo corredato di foto che si riferiscono a qualche tempo fa e dunque alla precedente gestione dell'azienda.

“Remember... - recita il post - qualcuno ha la memoria corta, troppo corta. Non ricorda come si presentavano gli eco punti nelle contrade.... quando non vi erano i contenitori fissi... basta dare uno sguardo a queste foto...”.