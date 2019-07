Mercato al Rione Ferrovia, serrata degli ambulanti I commercianti protestano per l'aumento della Tosap - SEGUI AGGIORNAMENTI

Hanno deciso di non montare i loro banchi lasciando chiusi i furgoni gli esercenti del mercato di Benevento.

Una protesta in atto da questa mattina in concomitanza dello spostamento della sede del mercato settimanale dal piazzale dello Stadio Santa Colomba a via Grimoaldo Re, al Rione Fettovia.

Tra i motivi della protesta l'aumento della Tosap imposta dal Comune.

Un presidio di protesta che sarà sciolto all'arrivo di un un'amministratore del Comune con cui aprire un dialogo per le trattative.

Delusione anche per gli utenti che attendevano il mercato nella sua nuova sede sperimentale.

Malumore anche tra i cittadini che hanno raggiunto l'area destinata al mercato settimanale incuriositi dalla novità della location. Dopo aver parcheggiato le auto e pagato il parcheggio si sono trovati di fronte le bancarelle chiuse.

IN AGGIORNAMENTO