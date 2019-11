Terra trema nel Sannio: scosse di magnitudo superiore a 3 Sentite nitidamente dalla popolazione: scuole evacuate

Nuova scossa nitidamente avvertita dalla popolazione nel Sannio. Alle 11 e 27 una nuova scossa di terremoto, abbastanza forte da essere avvertita (di mangitudo tra 3.2 gradi della scala Richter secondo la stima provvisoria dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) è stata registrata dai sismografi nella zona di Apollosa.

Preoccupazione tra la popolazione visto lo sciame sismico che non accenna a placarsi.

Ragazzi fuori dalle scuole in molti istituti: come prevede il protocollo in questi casi i docenti hanno fatto evacuare gli edifici scolastici e gli studenti si sono riversati all'esterno. Professori in attesa di sapere il da farsi: se rientrare coi ragazzi o mandarli a casa e interrompere le attività didattiche.



Intanto Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha convocato per le ore 13:30 una riunione del COC (Centro Operativo Comunale) per fare un esame della situazione alla luce dello sciame sismico attualmente in atto.

Nel frattempo il Comune ha già attivato le procedure per effettuare una ricognizione degli edifici pubblici di propria competenza e il sindaco Mastella ha avuto un lungo colloquio telefonico con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.



Intanto una nuova forte scossa di magnitudo 3.1 (secondo l'Osservatorio Palmieri) è stata registrata alle 12 e 15, sempre nella zona vicina ad Apollosa, ed anche questa avvertita nitidamente dalla popolazione.

Un'altra, di magnitudo 3 alle 12 e 35 nei pressi di San Leucio