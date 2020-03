Covid 19. Mastella: 28 casi positivi a Villa Margherita Quattro sono di Benevento, il sindaco: restate in casa

E' il sindaco di Benevento, Clemente Mastella a rompere gli indugi e confermare i sospetti sui casi di contagio a Villa Margherita: "Ho avuto ora comunicazione ufficiale dalla Asl che sui 28 contagiati 4 appartengono alla città di Benevento".

Così scrive il primo cittadino sul caso scoppiato oggi (leggi qui) che però non aveva ancora trovato conferme ufficiali dall'Asl di Benevento.

E in un ulteriore post chiarisce: "Riassumendo quattro di Benevento su quaranta esaminati, 14 della provincia di Benevento e 9 nel resto della Campania coprendo tutte le altre quattro province".



Mastella ne aveva accennato questa mattina in conferenza stampa, poi, un'ora fa aveva ripreso la questione chiarendo: "continuo a ricevere telefonate da molti di voi che mi chiedono allarmati notizie in merito a 27 presunti tamponi postivi a Villa Margherita... non posso né confermare, ne’ smentire. Ho scritto una lettera ufficiale per chiedere lo stato attuale al Direttore ASL, ed a tutte le autorità provinciali e regionali. Sono in attesa di risposta".

Infine la conferma e in ulteriori due successivi post il sindaco ha aggiunto "Ai quattro positivi (ndr di Benevento) l’Asl prescrive la quarantena domiciliare con sorveglianza attiva per 14 giorni di tutto il nucleo familiare convivente fino al 10 aprile. Prego tutti di osservare rigorosamente di restare in casa. Siamo sereni".

E ancora: "Ho dato disposizioni alla polizia locale di esercitare il controllo quanto prescritto".

Si tratta, chiaramente, del primo focolaio importante nel Sannio che fino ad ora aveva fatto registrare un numero basso di contagi.

Tanti i sindaci dei diversi centri della provincia che hanno emanato ordinanze che vietano l'ingresso nei diversi paesi a chi ha avuto contatti con la struttura.