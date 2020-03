Covid 19. Aumentano i positivi nel Sannio: sono 69 Diciannove le persone di Benevento contagiate. Tanti i ricoverati a Villa Margherita

Sono 69 le persone contagiate dal Covid-19 in provincia di Benevento. Continua a salire il numero dei contagi nel Sannio. Dall'ultimo bollettino dell'Asl risultano anche i 53 casi dei tamponi al personale sanitario e ai pazienti di Villa Margherita, primo focolaio nel Sannio. Sono 19 le persone di Benevento attualmente positive. Di queste 4 sono ricoverate al San Pio, 15 in altre strutture sanitarie. I centri della provincia dove risulta una sola persona positiva sono: Airola, Apice, Bucciano, Calvi, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Ceppaloni, Faicchio, Montesarchio, Moiano, Pesco sannita, Pontelandolfo e santa Croce del Sannio; in questi casi i pazienti sono tutti ricoverati in strutture sanitarie non dell'azienda sanitaria San Pio. A Circello segnalati due casi positivi e a Pago Veiano 4 casi, tutti ricoverati in cliniche private. Due persone residenti a Torrecuso ricoverate sempre a Villa Margherita. Sono quattro i positivi di Paolisi; di questi una è ricoverata al Rummo, gli altri in altre strutture. Tre i positivi di San Giorgio delSannio, ricoverati ed altrettanti ne conta anche San Salvatore Telesino, di cui uno in regime domiciliare.

