Covid - 19. Salgono 101 i sanniti positivi I dati aggiornati dell'Asl Bn1. Superata quota 100. 41 sono i ricoverati in cliniche private

Sono 101 le persone residenti nel Sannio e risultate positive al Covid 19. Due in più rispetto a ieri quando si era registrato un balzo in più. Aumentano i casi di persone residenti a Benevento. Attualmente ne sono 27, di cui quattro restano presso le proprie case, 7 ricoverati al San Pio e 16 in altre strutture sanitarie private.

Dei 101 casi nel Sannio, ai quali vanno anche aggiunti quelli di persone ricoverate al Rummo ma che sono residenti in altre province, 28 positivi sono in quarantena e vengono curati presso le abitazioni, 30 i sanniti ricoverati al San Pio all'interno dei reparti Covid (LEGGI QUI I NUMERI DEL RUMMO), 41 in altre strutture, come ad esempio Vialla Margherita dove l'altra settimana era esploso un focolaio dopo il ricovero di un paziente proveniente da Avellino; e due sanniti ricoverati in strutture fuori regione.

Resta invariato a 9 il numero delle persone residenti in provincia di Benevento che hanno purtroppo perso la vita.

I centri della provincia con il numero maggiore di casi risultano essere: San Giorgio del Sannio e Paolisi con 6 casi: Airola, Ceppaloni e Cusano Mutri;

Amorosi, Circello e Pago Veiano, con tre casi.

Apice, Apollosa, Guardia Sanframondi, Montesarchio, Paupisi, Sant'Angelo a Cupolo, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti e Torrecuso con due casi di persone positive.

Un solo caso di positività invece registrato a Bucciano, Calvi, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Faicchio, Foglianise,Melizzano, Moiano, Morcone, Pesco sannita, Pontelandolfo, San Bartolomeo, San Leucio del sannio, San Lorenzello, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio, Telese e Vitulano.

Zero contagi invece a Frasso Telesino, Montefalcone, San Lorenzo Maggiore, e Solopaca. Centri questi ultimi dove purtroppo, però, nei giorni si erano registrate delle vittime.