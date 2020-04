Covid19. Numeri in calo nel Sannio: 131 i positivi I dati comunicati dall'Asl: venticinque le persone guarite

Scende a 131 il numero dei contagi nel Sannio, mentre sale a 25 il numero delle guarigioni. Sono numero che fanno ben sperare quelli che arrivano oggi, mercoledì 22 aprile, dal consueto bollettino comunicato dall'Asl di Benevento. In pochi giorni la provincia di Benevento è riuscita a scendere sotto le 140 unità, passando nelle ultime ventiquattro ore da 137 ai 131 casi di oggi. Di questi 18 sono ricoverati presso l'azienda ospedaliera 'San Pio' di Benevento, dove in giornata ci sono state ulteriori dimissioni (LEGGI QUI) mentre sono 20 le persone positive al Covid-19 ricoverate in altre strutture, 2 sono fuori provincia e 91 stanno affrontando la malattia a casa.

Il numero più alto si registra ancora nel capoluogo sannita, dove però ci sono state anche 5 guarigioni portando così a 30 i casi di positività al Coronavirus nella città di Benevento. Dati stabili inoltre nel comune di Paolisi: si fermano a 22 i contagi nel piccolo centro della Valle Caudina che proprio dalla scorsa notte non è più zona rossa.

Ed ecco la situazione comune per comune:

Airola: 8 positivi (7 a domicilio, 1 al San Pio)

Amorosi: 3 di cui due a domicilio, uno ricoverato

Apice: 1 caso ricoverato in strutture fuori provincia e una guarigione

Apollosa: 2 ricoverati in altre strutture

Benevento: 30 di cui 16 a domicilio, 5 ricoverati al San Pio e 9 in altre strutture ma ci sono anche 5 guarigioni

Bucciano: 2 casi di cui 1 a casa, l'altro ricoverato in altre strutture

Calvi: 2 di cui uno a casa e l'altro ricoverato in altre strutture

Castelpoto: un solo caso attualmente al San Pio

Ceppaloni: 6 casi a domicilio e un guarito

Circello: 3 casi, 1 ricoverato a domicilio e due in altre strutture

Cusano Mutri: 8 positività, di cui 4 a domicilio, 3 al San Pio e una persona ricoverata in altra struttura, 1 guarigione

Faicchio: un solo caso attualmente presso il proprio domicilio

Fragneto Monforte: un solo caso a domicilio

Frasso Telesino: tre casi a domicilio

Guardia Sanframondi: un caso ricoverato al San Pio e una guarigione

Melizzano: un solo caso a domicilio

Montesarchio: tre casi tutti a domicilio

Morcone: due casi a domicilio e un terzo ricoverato in altre strutture

Paduli: un solo caso a domicilio

Pago Veiano: 2 casi ricoverati al Rummo e una guarigione

Paolisi: 22 casi tutti a domicilio e 2 guarigioni

Paupisi: 2 casi di cui uno ricoverato in altre strutture, un altro ricoverato fuori provincia

Pontelandolfo: un caso a domicilio

Sant'Angelo a Cupolo: 3 casi di cui uno a domicilio, 2 ricoverati al San Pio

San Bartolomeo in Galdo: 2 casi a domicilio e una guarigione

San Giorgio del Sannio: 7 casi di cui 6 a domicilio, 1 in altre strutture e 3 guarigioni

San Lorenzello: un solo caso ricoverato al San Pio

San Marco dei Cavoti: un solo caso ricoverato al San Pio

San Martino Sannita: un solo caso a domicilio

San Salvatore Telesino: 2 casi totali, di cui 1 a casa e 1 al San Pio e 2 guarigioni

Sant'Agata de' Goti: 4 casi a domicilio

Torrecuso: un solo caso a domicilio e due guarigioni

Vitulano: due persone a domicilio