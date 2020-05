Avicola Mauro: deputazione sannita 5 Stelle venga in azienda Dopo la richiesta del portavoce Maglione di fare chiarezza sui focolai Covid nel Sannio

"È lodevole e da sottoscrivere senza tentennamenti la posizione espressa l’altro giorno dal deputato caudino del Movimento 5 Stelle, Pasquale Maglione, che ha chiesto alla Procura della Repubblica di Benevento di “fare chiarezza” su eventuali “comportamenti scorretti che vanno rintracciati e valutati dal punto di vista civile e penale”. Così in una nota l'Avicola Mauro di Paolisi, azienda all'intenro della quale si è sviluppato il secondo focolaio Covid che ha interessato il Sannio nell'ultima settimana.

“Come azienda, prima ancora da privati cittadini duramente provati dal contagio da Covid-19, ringraziamo sinceramente il deputato Maglione per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra attività. Ci associamo al suo appello, - si faccia chiarezza e lo si faccia subito - in quanto siamo i primi a voler capire cosa veramente sia successo, siamo impegnati anche noi a difendere l’onorabilità e il buon nome di un’azienda e, delle tante persone che ci lavorano; in più di cinquant’anni di lavoro abbiamo sempre messo al primo posto la qualità dei prodotti e, il rispetto delle regole igienico-sanitarie.

Ben venga, quindi, oggi, l’iniziativa politica del deputato Maglione al quale rivolgiamo un caloroso invito a venire a Paolisi, in azienda, per verificare di persona, nella sua veste di parlamentare e di componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, come lavoriamo e le misure di prevenzione che sono state adottate.

Un invito che rivolgiamo all’intera deputazione sannita affinché ci possa essere un’azione congiunta a tutela del sistema produttivo sannita che questa crisi può ulteriormente indebolire con tutte le conseguenze negative sociali e occupazionali”.