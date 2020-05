Covid 19, salgono a 105 i positivi nel Sannio I dati dell'Asl di Benevento. Tre nuovi casi tra San Lorenzo Maggiore (1) e San Lorenzello (2)

Sale a 105 – ieri ne erano 102 – le persone contagiate dal Covid 19 e residenti nel Sannio. Tre casi in più che rispecchiano l'esito positivo dei tre tamponi – 80 quelli totali – analizzati ieri dal laboratorio dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

In particolare, sono 105 i casi di positività al Coronavirus. 66 le persone guarite. Dei 105 positivi tredici sono ricoverati presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento (LEGGI QUI), undici sono ricoverati in altre strutture, due sono fuori provincia e settantanove stanno affrontando la malattia presso il proprio domicilio – tre in più, quindi significa che i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono in quarantena presso la propria abitazione. I nuovi casi sono stati registrati a San Lorenzo Maggiore (1) e San Lorenzello (2).

Ed ecco il quadro aggiornato comune per comune:

Airola: 9 positivi di cui 8 a domicilio, 1 ricoverato al San Pio

Amorosi: 3 casi di cui due a domicilio, uno ricoverato

Apice: 1 caso ricoverato in strutture fuori provincia e una guarigione

Apollosa: 2 ricoverati in altre strutture

Benevento: 17 di cui 9 a domicilio, 3 ricoverati al San Pio e 5 in altre strutture

Bucciano: un solo caso a domicilio

Calvi: 2 di cui uno a casa e l'altro ricoverato in altre strutture

Castelpoto: due i casi registrati, uno a domicilio e l'altro ricoverato al San Pio

Ceppaloni: 6 casi di cui 5 domicilio, uno ricoverato al San Pio

Circello: un solo caso a domicilio

Cusano Mutri: 9 positività, di cui 5 a domicilio e 4 al San Pio

Fragneto Monforte: un caso a domicilio

Frasso Telesino: 5 casi a domicilio

Guardia Sanframondi: un caso ricoverato al San Pio

Montesarchio: 3 casi a domicilio

Morcone: 2 casi a domicilio e uno ricoverato in altre strutture

Paolisi: 17 casi di cui 16 a domicilio, uno ricoverato al San Pio e 8 guarigioni

Paupisi: 2 casi di cui uno ricoverato in altre strutture, un altro ricoverato fuori provincia

Sant'Angelo a Cupolo: 2 casi di cui uno a domicilio, 1 ricoverati al San Pio

San Bartolomeo in Galdo: 2 casi a domicilio e una guarigione

San Giorgio del Sannio: 4 casi a domicilio

San Lorenzello: due casi a domicilio

San Lorenzo Maggiore: 1 caso a domicilio

San Martino Sannita: un solo caso a domicilio

San Salvatore Telesino: 2 casi a domicilio

Sant'Agata de' Goti: 3 casi a domicilio

Telese: un solo caso a domicilio

Torrecuso: un solo caso a domicilio

Vitulano: un caso a domicilio