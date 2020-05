Coronavirus, due nuovi casi nel sannio Settantanove tamponi analizzati oggi al San Pio. Due nuovi positivi e una conferma

Due nuovi positivi al Covid 19 nel Sannio. Domenica nera per la provincia di Benevento sul fronte della diffusione e sui danni provocati dal virus. Dopo il decesso del 73enne di Cusano Mutri ricoverato in terapia intensiva al San Pio di Benevento, questo pomeriggio dai laboratori del Rummo la notizia di due nuovi casi di persone positive al coronavirus.

Sono 79 i tamponi analizzati dagli specialisti dell'azienda sanitaria sannita. Di questi tre postivi, ma solo in due casi si tratta di nuovi contagi. Per il terzo tampone positivo invece si tratta solo di una conferma di positività positività già precedentemente accertata. Restano invece 5 i pazienti sanniti ricoverati all'ospedale Rummo all'interno dei reparti Covid. Nessuno - dopola morte del 73enne - è in terapia intensiva. 16 i pazienti attualmente sospetti, di questi 12 sono residenti nel Sannio, tutti in attesa delle analisi.