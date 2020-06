Nessun nuovo caso dagli 80 tamponi processati al San Pio Solo uno positivo ma si riferisce a conferma di positività precedentemente accertata

Anche oggi nessun nuovo caso di positività al Covid-19 dai tamponi processati presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, dove come annunciato dall'ospedale ad oggi non vi sono più pazienti positivi al Coronavirus ricoverati.

In particolare, sono 80 i tamponi analizzati in giornata presso i laboratori del nosocomio sannita. Di questi uno ha dato esito incerto e un altro è risultato positivo. Ma come precisato dalla stessa azienda ospedaliera di Benevento l’unico positivo non rappresenta un nuovo caso, ma si riferisce a conferma di positività già precedentemente accertata.