Movida, precisazione locale: "Noi attenti a rispettare legge" In merito all'articolo che metteva in luce quanto accaduto sabato tra i vicoli

Per mera casualità nella foto a corredo dell'articolo "Movida nei vicoli: è tutto come prima" è comparsa anche l'attività "Sabba" di Francesco Iannace e ciò ha ingenerato confusione. Precisiamo che l'attività in questione è stata tra le prime a seguire le direttive anti - covid e le relative ordinanze e tra le più responsabili e scrupolose in occasione delle riaperture, è di tutta evidenza dunque, per chi si è soffermato solo al titolo dell'articolo senza entrare nel merito di quanto si affermava, che il Sabba e il suo titolare non sono in alcun modo responsabili di assembramenti, mancato utilizzo dei dpi e tutti gli altri eventuali atteggiamenti in contrasto con le normative anti-covid.