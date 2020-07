Riapre teatro comunale, Mastella: giovedì consegniamo lavori L'annuncio del primo cittadino dell'avvio dell'intervento che dovrebbe terminare entro dieci mesi

Giovedì consegneremo le chiavi per l'inizio dei lavori per la riapertura del teatro comunale. Ad annunciarlo questa mattina il sindaco di Benevento, Clemente Mastella in occasione della presentazione del Bct - il festival del cinema e della televisione (vedi altro servizio).

Appuntamento alle 11 per presentare lo stato dell'arte e per illustrare i lavori che dovranno riportare il teatro al suo antico splendore. “Giovedì vedrete lo stato dell'arte - ha precisato il primo cittadino a margine dell'incontro - e quello che sarà il teatro dopo i lavori di restauro dopo tanti anni”. Lavori che secondo quanto precisato dallo stesso Mastella dovrebbero terminare entro otto al massimo dieci mesi. Recuperata la struttura bisognerà però risolvere l'incognita gestione: “Bisogna evitare di aprire e poi chiudere. Le difficoltà teatrali sono tantissime. Noi ce la mettiamo tutta”. L'auspicio dunque è di riuscire assicurare al teatro “una gestione duratura. Maturando una forma di programma che guardi anche a livello nazionale”.