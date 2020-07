Viabilità. De Luca: altro passo per uscire da isolamento Il governatore della Campania a Pago Veiano: "Garantiremo anche il proseguimento dei lavori"

Il finanziamento del secondo lotto per la ristrutturazione della strada provinciale 58 di cui, questa mattina a Pago Veiano, è stata posta la prima pietra. Lo ha annunciato il Governatore De Luca, questa mattina, nel Sannio per un tour che ha toccato diversi comuni.

Il Presidente De Luca ha fatto il punto sulle opere e ha annunciato la linea: sviluppo della viabilità attraverso le infrastrutture e l'impulso al lavoro.

"La provinciale, 12 km che collegano Pago Veiano al ponte di Calise, rappresenta un rafforzamento viario sulla zona non servita dalla fortorina e un ulteriore sbocco per il Fortore e serve a rafforzare l'asse di collegamento con Piana Romana".

Così il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso che ha aggiunto. "La Sp58, portando con sé una nuova linea di adduzione, aiuterà anche il superamento della carenza idrica da sempre questione atavica di questo paese".