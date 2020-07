Oggi il Sannio è ufficialmente e senza equivoci covid free Anche il presunto caso del 20 giugno oggi non conterebbe: Sannio totalmente libero da coronavirus

Il Sannio da oggi è ufficialmente covid free. In realtà “ufficialmente” lo era già dal 1 luglio, libero dal coronavirus secondo le istituzioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le autorità sanitarie, come documentato da Ottopagine nei giorni scorsi (leggi qui), ma tuttavia permaneva un piccolo “giallo”.

Riepilogando: nel Sannio si era verificato un caso di coronavirus lo scorso 2 giugno, da allora erano seguiti 18 giorni senza casi che inducevano a pensare in un “bollino” di provincia covid free che sarebbe arrivato presto. Il 20 giugno poi, era arrivata la notizia di un paziente che era arrivato al San Pio con la necessità di cure di tipo neurochiurgico che al terzo tampone era risultato positvo al coronavirus. Un dato che aveva riportato al punto di partenza il conteggio, spostando il traguardo di “territorio covid free” appunto al 19 di luglio. Ma quel caso non è stato registrato dal ministero della Salute che ha considerato il Sannio “covid free” già dallo scorso 1 luglio.

Oggi in ogni caso neppure l'eventuale caso del 20 giugno scorso conterebbe visto che non si è più registrato alcun caso positivo: la provincia di Benevento è ufficialmente un territorio completamente libero dal coronavirus, sperando che vi rimanga a lungo.