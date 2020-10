Covid. Numeri preoccupanti, Sannio a quota 484 132 casi a Benevento, 45 a Montesarchio, 40 a Moiano e 17 a Bucciano

Quaranta nuovi contagi nel Sannio. Il coronavirus non si ferma e aumenta vertiginosamente il numero dei positivi che raggiunge le 484 unità mentre si fermano le guarigioni stabili a 213.

E' la fotografia del report dell'Asl di Benevento. Dei 484 casi di covi19 ben 452 sono a domicilio mentre 32 sono ricoverati all'ospedale Rummo (il San Pio dettaglia invece 35 casi) LEGGI QUI.

Resta Benevento con 132 contagi, 11 in più rispetto a ieri, il centro più colpito.

Montesarchio fermo a 45 casi (con due ricoveri), Moiano ne conta 40 con un aumento di sei casi.

Sono invece 17 (uno più di ieri) i casi a Bucciano.

Ed ecco il dettaglio degli altri comuni. Ad Airola si contano 14 casi (1 più di ieri), Apice 1; Apollosa 4; Arpaia 6; Arpaise 2; Benevento 132; Bonea 2; Bucciano 17; Calvi 2; Campolattaro 3; Campoli Monte Taburno 2; Casalduni 2; Castelvenere 5; Cautano 2; Ceppaloni 10, Cerreto Sannita 3; Circello 10; Colle Sannita 1; Cusano Mutri 9, Dugenta 2; Durazzano 4; Faicchio 3; Forchia 3; Fragneto Monforte 3; Frasso telesino 4; Ginestra degli Schiavoni 7; Guardia Sanframondi 14; Limatola 3; Moiano 40, Montesarchio 45, Paduli 3, Pago Veiano 2, Paupisi 8, Paolisi 5, Pannarano 4, Pesco Sannita 1, Pietrelcina 13, Ponte 2, Puglianello 1, Reino 2, Sant'Agata de' Goti 14, Sant'Angelo a Cupolo 12, San Bartolomeo in Galdo 1, San Giorgio del Sannio 5, San Leucio del Sannio 5, San Lorenzello 1, San Lorenzo Maggiore 2 San Marco dei Cavoti 1, San Martino Sannita 4, San Nicola Manfredi 7, Santa Croce del Sannio 1, Solopaca 4, Telese 12, Torrecuso 6, Vitulano 3,. I positivi non residenti positivi restano invece 9.