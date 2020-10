Si aggrava bilancio delle vittime nei reparti Covid del Rummo Dopo pensionata di Bucciano e l'anziano di San MArco dei Cavoti, deceduto un paziente di Caserta

Cresce ancora il numero dei pazienti covid ricoverati al San Pio di Benevento che purtroppo non ce l'hanno fatta contro il virus. Dopo i decessi annunciati dal sindaco di Bucciano, riguardante un'anziana del posto e dell'amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti che in mattinata aveva annunciato la morte di un pensionato del posto, dal bollettino quotidiano dell'azienda ospedaliera san pio arriva purtroppo notizia di un altro decesso. Si tratta, anche in questo caso, di un ultraottantenne ricoverato al Rummo ma residente a Caserta. Un bollettino tragico che purtroppo si aggiorna ora dopo ora.

96 il numero delle persone attualmente ricoverato a Benevento. 51 sono sanniti, 45 residenti invece in altre province campane. Per quanto riguarda i pazienti sanniti, 3 sono ricoverati in terapia intensiva (7 ricoveri in totale), 9 in sub intensiva pneumologia su 13 pazienti totali, 14 in malattie infettive (25 in totale considerando anche i pazienti di fuori provincia) e 17 in medicina interna (42 totali) e 8 in medicina d'urgenza sub intensiva area covid che ospita un totale di 9 pazienti.

Sei i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore, di cui uno della provincia di Benevento, 5 da altre province.

Nell'ultima giornata sono stati analizzati 248 tamponi di cui 49 risultati positivi. Di questi, però, 'solo' 26 rappresentano nuovi casi, relativi a 23 persone residenti nella provincia di Benevento ed a 3 residenti in altre province, mentre gli altri 23 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.