Coronavirus, nel Sannio sono 762 i positivi Aumentano anche le guarigioni. Benevento (207), Moiano (47) e Sant'Agata (46) i comuni più colpiti

Decine di nuovi casi (circa 80) di nuove positività al coronavirus anche oggi nel Sannio. L'Asl di Benevento conta 762 casi (contro i 701 di ieri) ma anche numerose guarigioni che fanno salire il numero totale a 379 persone che hanno vinto la battaglia contro il virus. Resta Benevento il comune con più contagiati. Nelle ultime 24 ore se ne contano ben 207 di cui 19 ricoverati nei reparti covid del Rummo.

Di seguito l'elenco delle positività: Airola 25 con una persona ricoverata; Apice 2 con una persona ricoverata; Apollosa 8; Arpaia 9 con un ricovero; Benevento 207 (con 19 ricoverati dopo la morte di una pensionata); Bonea 3; Bucciano 18; Calvi 7; Campolattaro 7 con un ricovero; Campoli del Monte Taburno 7 con un ricoverato e un incremento di 5 unità; Casalduni 3; Castelpagano 1; Castelvenere 6; Cautano 9; Ceppaloni 19 con due persone ricoverate; Cerreto Sannita 3; Circello 14 con 4 positivi in più; Colle Sannita 1; Cusano Mutri 10 con un ricoverato; Dugenta 3; Durazzano 9; Faicchio 6 con due persone in ospedale; Foglianise 4; Forchia 3; Fragneto Monforte 2 con un ricovero; Frasso Telesino 1 (ricoverato); Ginestra degli Schiavoni 7; Guardia Sanframondi 10; Limatola 5 con un ricoverato; Melizzano 6 (raddoppiati in poche ore); Moiano 47 con due ricoverati; Montesarchio 28 con due ricoveri; Morcone 1; Paduli 11; Pago Veiano 12; Paupisi 6; Paolisi 11; Pannarano una persona ricoverata; Pesco Sannita 3 con un ricovero; Pietrelcina 15 con una persona ricoverata; Ponte 3; Puglianello 1; Reino 2; Sant’Agata de’ Goti 46 con dieci casi in più e due persone al Rummo; Sant’Angelo a Cupolo 15 con un ricoverato; San Bartolomeo in Galdo 2; San Giorgio del Sannio 25; San Leucio del Sannio 6; San Lorenzello 1; San Lorenzo Maggiore 4; San Marco dei Cavoti 3 con un ricovero; San Martino Sannita 3; San Nicola Manfredi 7 con una persona ricoverata; San Salvatore Telesino 37; Santa Croce del Sannio 1; Solopaca 7 con un ricovero; Telese 20 con una persona al San Pio; Tocco Caudio 7; Torrecuso 16 con quattro positivi in più e Vitulano con 3 casi.

Sono 713 le persone positive in quarantena domiciliare, 49 i ricoverati residenti in provincia di Benevento.