Covid, al pronto soccorso 17 positivi. Al San Pio 17 degenti Continuano ad aumentare i malati. Oggi due decessi che così salgono a 16 da agosto

Il coronavirus si porta via altre due vite: all'ospedale San Pio di Benevento sono deceduti un 67enne di Faicchio e un 71enne di Montesarchio portando così a 16 il numero delle vittime nella seconda ondata del virus (leggi qui e qui). E nell'area covid dell'ospedale aumentano anche i ricoveri. Oggi sono 107 i degenti (66 sanniti – 41 di altre province) mentre ieri erano 95.

Cinque i casi che necessitano di terapia intensiva (1 sannita – 4 di altre province); 15 in pneumologia e subintensiva (11 sanniti e 4 da fuori provincia); 22 nel reparto di malattie infettive (12 sanniti – 10 della provincia); 41 ricoveri in medicina interna (19 sanniti 22 da fuori provincia); 7 in medicina d'urgenza sub intensiva (6 sanniti – 1 fuori provincia) e sono ben 17 (ieri erano a zero) i casi nell'area isolamento covid del pronto soccorso tutti sanniti.

Si registrano però anche cinque dimissioni (3 sanniti – 2 fuori provincia).

Inoltre dai 220 tamponi processati sono 42 i positivi (12 rappresentano nuovi casi, relativi a 10 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a 2 soggetti residenti in altra provincia), mentre gli altri 30 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.