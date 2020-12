Covid. I dati del San Pio: oggi 2 decessi, 60 i ricoveri Il bollettino dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento per oggi, lunedì 14 dicembre

Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime in questa seconda ondata di contagi. Ancora due decessi nelle ultime ventiquattro ore nei reparti covid del San Pio di Benevento. Non ce l'hanno fatta un 58enne di Montesarchio (leggi qui) e una 79enne di Pannarano. In giornata ci sono state però anche cinque nuove dimissioni, di cui tre residenti nella provincia di Benevento e due residenti fuori provincia.

Complessivamente ad oggi sono 60 i pazienti ricoverati nei reparti dell'ospedale dedicati all'emergenza coronavirus di cui 52 sanniti e 8 residenti in altre province. Di questi 3 sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 9 in pneumologia sub-intensiva, 13 a malattie infettive, 24 nel reparto di medicina interna, 9 a medicina d'urgenza - sub-intensiva e due nell'area isolamento covid dedicata.

Dal nosocomio sannita viene infine precisato che dei 484 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 345 sono residenti nella provincia di Benevento.