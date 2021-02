Covid-19, nel Sannio altri 47 positivi. 39 i guariti Sette i sintomatici. Ancora contagi anche dalle analisi dei tamponi al San Pio

Sono 47 i nuovi positivi al covid nel Sannio su 477 tamponi analizzati nelle varie strutture e inseriti nei sistemi dell'Asl di Benevento. Sette di questi sono sintomatici. Dalla tabella quotidiana di via Oderisio emerge anche il numero dei guariti che in 24 ore ammontano a 39. Dalla tabella dell'Asl emergono due decessi di pazienti sanniti. Si tratta però in realtà di un solo nuovo caso – una persona di Montesarchio (Leggi qui). L'altro invece è di ieri sera ma il Rummo ne aveva dato già notizia.

E proprio dall'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, invece, in serata sono arrivati i numeri per quanto riguarda i nuovi contagi emersi dalle analisi nei propri laboratori.

Su 465 tamponi 90 sono risultati positivi. Di questi solo 39 casi rappresentano nuove positività che nelle prossime ore saranno contagiate anche dall'Asl che raccoglie i dati emersi dai laboratori pubblici e privati.

Gli altri 51 positivi sono invece conferme di positività già precedentemente accertata.