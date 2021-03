Vaccini, da domani al via le dosi per le forze dell'ordine FOTO - Riunione operativa all'Asl di Benevento. Inoculazioni AstraZeneca presso l'istituto Alberti

Da domani comincia la vaccinazione sia per le forze dell'ordine che per il mondo dell'Università (leggi qui). L'annuncio è stato fatto questo pomeriggio durante una riunione tra l'Asl - presenti sia il direttore generale, Gennaro Volpe che quello sanitario, Maria Concetta Conte e i vertici delle forze dell'ordine, con il questore Luigi Bonagura, il comandante provinciale dell'arma, Germano Passafiume, il comandante provinciale della Finanza, Mario Intelisano e del Gruppo Carabinieri Forestale, Gennaro Curto e il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Maria Angelina D'Agostino. Tutti intorno ad un tavolo per decidere i criteri per la somministrazione che ovviamente punta a non far rimanere sguarniti i presidi. Ed è per questo motivo che verranno somministrati una decina di vaccini al giorno per ogni corpo. La campagna di vaccinazione dovrebbe durare circa dieci giorni. Da domani, al via anche le vaccinazioni per il personale docente e non delle università del Sannio.

Sul fronte dei contagi il direttore Generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe ha spiegato: "ci troviamo di fronte a dati abbastanza altalenanti. Stiamo monitorando costantemente determinate situazioni come il focolaio di Morcone. L'importante è ora andare avanti spediti con la campagna di vaccinazione.