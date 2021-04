Covid, nel Sannio 67 casi in più. 24 i sintomatici Dall'inizio della pandemia registrati 9.863 contagiati. 77.531 i vaccinati

Sul fronte dei contagi, dal report quotidiano dell'aSl di Benevento emergono 67 nuovi contagi su 756 tamponi analizzati in provincia di Benevento. A destare preoccupazione è però il numero dei sintomatici odierni: 24 persone contro le 43 che invece non hanno al momento registrato sintomi. Sono invece 45 le persone guarite e un decesso (LEGGI ALTRO ARTICOLO).

Sul fronte dei vaccini invece nel Sannio, secondo la piattaforma regionale risultano vaccinate 77.531 persone alle 21.35 di oggi.

Boom di vaccinati oggi tra gli over 60 e 70 presso il maxi hub vaccinale allestito dall'Asl presso l'ex Scuola allievi carabinieri di Benevento. Tantissime le persone in fila che hanno pazientemente il proprio turno. Qualche polemica tra i vaccinandi solo quando purtroppo nel pomeriggio ha cominciato a piovere. A Quel punto sia i carabinieri che i volontari dell'Associazione nazionale della polizia di stato hanno cercato di far sistemare le persone sotto ad alcuni gazebo dinanzi all'ingresso.

Piccoli intoppi – ad un certo punto anche una delle stampanti ha cominciato a fare le bizze – che non hanno però scoraggiato tutti coloro che erano stati convocati.