Test rapido positivo per insegnante: chiusa scuola Pezzapiana Ieri sera l'esito del test rapido ha fatto scattare lo stop alle lezioni. Da domani dad

Lezioni sospese da questa mattina presso il plesso della scuola dell'infanzia e primaria “Pezzapiana” dell'istituto comprensivo Moscati di Benevento. La decisione, cautelativa, è stata presa dopo la comunicazione da parte di un insegnate circa l'esito positivo di un test rapido acquistato in farmacia.

“Abbiamo attivato la procedura prevista in questi casi” ha spiegato la dirigente scolastica Ernestina Cassese. “Non appena l'insegnante ci ha comunicato immediatamente che in seguito a qualche sintomo ha ritenuto opportuno effettuare un test rapido che ha dato esito positivo”. Ora ovviamente il risultato dovrà essere confermato o magari smentito dal tampone al quale la persona interessata sarà sottoposto dall'Asl.

Questa mattina intanto professori e genitori dei piccoli alunni hanno dovuto fare i conti con la scuola chiusa. Bambini a casa e professori in attesa all'interno del cortile. Da domani sarà avviata la didattica a distanza e si attenderà così la decisione dell'Asl.

Continua a destare preoccupazione la situazione contagi nelle scuole tanto che non è escluso che il sindaco Clemente Mastella in queste ore incontri i vertici dell'Asl per fare il punto sulla situazione.

“4 nuove classi contagiate. 176 quelli che, in città, nell’ultima settimana, hanno contratto il virus, 355 il totale allo stato” aveva scritto ieri in un post sulla sua pagina ufficiale (LEGGI ALTRO ARTICOLO). “Non è un’allarme – aveva poi spiegato il primo cittadino -, ma siamo saliti più in alto, percentualmente, delle altre provincie campane. Occorre intelligente prudenza, attenzione e rispetto per le regole di convivenza che la situazione impone. Farò un incontro a breve con l’Asl per decidere il da farsi, in modo che qualsiasi scelta sia ragionata”.