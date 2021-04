Covid, perde la vita una 50enne di Montesarchio Salgono a 310 le vittime del covid registrate tra le corsie del San Pio di Benevento

Ancora una vittima nei reparti covid dell'ospedale San Pio. Sale il bilancio dal reparto dedicato all'emergenza che nelle ultime ore ha purtroppo registrato un ulteriore decesso rispetto al bollettino già diffuso (leggi qui).

Oltre ad una 79enne di Pesco Sannita ha perso la sua battaglia contro il virus anche una donna di soli 50 anni di Montesarchio ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Non sono bastate, purtroppo, le cure prestate dai sanitari. La donna non ce l'ha fatta.

Un decesso che fa salire a 310 le vittime dell'epidemia tra i reparti del San Pio dall'inizio della pandemia.

Cordoglio in Valle Caudina per la scomparsa della donna legata ad un'attività commerciale molto nota.