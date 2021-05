Covid, al San Pio 1° maggio senza vittime ma con 85 ricoverati Ancora quattro persone arrivate in condizioni preoccupanti presso l'ospedale sannita

Primo maggio senza vittime, per fortuna, all'interno dei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove ieri sono però morte due persone, tra le quali una giovane donna di Montesarchio. Sale ancora, però, il numero delle persone ricoverate e anche quelle in terapia intensiva. Sono infatti 85 i letti occupati nel padiglione Santa Teresa dove ormai da un anno vengono trattate le persone contagiate dal virus e che necessitano cure ospedaliere.

Quattro ricoveri in più e due persone dimesse. Per quanto riguarda il tabellino delle degenze, sono sei le persone in Terapia Intensiva e 16 in sub intensiva nel reparto di Pneumologia. Si tratta in entrambi i casi di persone che versano in difficili condizioni di salute. Sono invece 20 i pazienti in Malattia infettive, 32 in Medicina Interna, 10 in Medicina d'urgenza e due nell'area isolamento covid del Pronto Soccorso.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna sono 310 su complessivi 1.232 trattati (sospetti 204 e accertati 1028) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 622. Dei 1.028 pazienti accertati positivi, 783 sono residenti nella provincia di Benevento.