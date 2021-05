Covid, cala il numero dei nuovi postivi nel Sannio Su 632 tamponi analizzati 'solo' 27 contagi. Per il quarto giorno zero decessi al San Pio

La speranza è che il crollo dei nuovi positivi nel Sannio, registrato sia pure da pochi giorni, sia l'effetto del gran numero di vaccinazioni effettuate nel Sannio. Dai dati Asl emergono infatti 'solo' 27 nuovi positivi su 632 tamponi analizzati nella giornata di oggi. Resta però alto il numero delle persone contagiate con sintomi: 10 contro le 17 persone totalmente asintomatiche. Per il quarto giorno consecutivo non si sono registrati decessi né al San Pio né altrove.

Presso i reparti covid dell'ospedale sannita quattro nuovi ricoveri e tre persone dimesse. 85 il numero dei letti occupati. Sei i pazienti in gravi condizioni in terapia intensiva, 13 in terapia sub intensiva.

Migliaia le vaccinazioni effettuate oggi nei centri organizzati dall'Asl e dai Comuni che hanno messo a disposizione di medici e infermieri proprie strutture per la somministrazione. Grande afflusso sia alla caserma Pepicelli di Benevento che presso il nuovo maxi hub inaugurato questa mattina a Morcone (LEGGI QUI).