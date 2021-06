Nel Sannio si vaccina in chiesa. In centinaia a Campoli del Monte Taburno - FOTO Volpe (Asl): "Open day vincente con tanti giovani". Domani 14mila dosi Pfizer ma ne servono altre

Vaccinarsi contro il Covid 19 ai piedi della statua del Cristo morto e attendere i 15 minuti di osservazione dianzi al maestoso altare è sicuramente un'esperienza unica, di fede e di speranza per i cattolici, di accoglienza per le persone di altre religioni.

A Campoli del Monte Taburno, antico centro del Sannio tra le Valli Vitulanse e Caudina l'Open day con la monodose Johnson e Johnson oggi viene somministrata nella chiesa di San Nicola di Bari, nel centro storico del paese. Si tratta della prima volta, nel Sannio, di un centro vaccinale all'interno di una chiesa. Centinaia le dosi somministrate fino al primo pomeriggio – le operazioni termineranno a conclusione delle persone prenotate o alla soglia dei 500 vaccini disponibili.

Ad accogliere le persone iscritte nelle liste open day, anche direttamente dal sito del Comune, il sindaco Tommaso Nicola Grasso che con il suo smartphone per tutta la mattinata ha aiutato le persone in difficoltà con la registrazione: “Sono davvero sorpreso per il successo riscosso da questa singolare iniziativa possibile grazie all'Asl, al nostro parroco don Giovanni Rossi e all'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca che ha messo a disposizione la chiesa per tutta la popolazione. Un aiuto concreto per combattere l'epidemia. A Campoli in questo momento siamo covid free, non ci sono più persone contagiate e con oggi contiamo davvero di raggiungere quante più persone possibili per la vaccinazione”.

Il parroco della chiesa intitolata a San Nicola di Bari, don Giovanni fa gli onori di casa per accogliere i fedeli e non all'interno “della casa di Dio. Un segno particolare. Dalla sofferenza deve rinascere la speranza e per questo ho immediatamente dato la disponibilità per la chiesa parrocchiale peraltro sempre sanificata per via delle celebrazioni. Spero che la pandemia possa pian piano lasciare il posto alla ripresa”. All'esterno della chiesa, in attesa del vaccino, anche persone di altre confessioni religiose: “La porta della chiesa è aperta a tutti. La nostra è religione cattolica ma siamo aperti a tutti affinchè si faccia del bene e con questa iniziativa tutti possano stare bene” ha concluso don Giovanni.

Operazioni supervisionate anche dal direttore del distretto sanitario della Valle Caudina, Gelsomino Ventucci e dagli altri dirigenti di presidio che, con la collaborazione della Croce Rossa di Benevento, delle Guardie Ambientali di Foglianise e dell'Associazione nazionale carabinieri hanno assistito le persone in attesa de vaccino e post iniezione.

In tarda mattina il direttore Generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe ha fatto tappa a Campoli per verificare il buon andamento dell'open day, ormai diventati il punto di forza della massiccia campagna vaccinale nel Sannio. Il dottore Volpe ha annunciato, per domani, “l'arrivo di 14mila dosi Pfizer per coprire le due giornate di giovedì e venerdì (LEGGI ALTRO ARTICOLO) quando in tutti i centri vaccinali ci saranno due giornate dedicate al Pfizer. Qui a Campoli ho avuto un'ulteriore conferma che i giovani vogliono vaccinarsi al più presto”.

Ora la speranza è che oltre alle 14mila dosi già assegnate, ne possano arrivare altre per tenere aperti i centri vaccinali in provincia di Benevento. In caso contrario e, solo per la mancanza di vaccini, sabato e domenica si rischia lo stop, il primo nel Sannio da quando sono state avviate le vaccinazioni.

