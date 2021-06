Caos AstraZeneca. Mastella: "Serve chiarezza, i cittadini non sanno cosa fare" Il primo cittadino di Benevento: "Una babele mediatica che va risolta al più presto"

Da un lato il parere vincolante del Comitato tecnico scientifico del ministero della Sanità che ha deliberato di non somministrare le seconde dosi alle persone che ancora non abbiano compiuto i 60 anni per i quali si potrà procedere con l'inoculazione di Pfizer o Moderna, poi il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che ha invece di fatto detto no al mix di vaccini. Un caos incredibile che rischia di rallentare di settimane il buon andamento delle vaccinazioni nel Sannio (LEGGI ALTRO ARTICOLO) e che sta creando paura e confusione nelle persone che si trovano nella condizione di dover effettuare la seconda dose con il vaccino anglo svedese.

“E' un vero problema e serve ora fare davvero chiarezza su questo. Ormai è una babele mediatica che va chiarita perchè i cittadini non sanno cosa fare” ha tuonato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che da sabato è in costante contatto con i veritici sia regionali che sanniti della sanità.

“Il governo nazionale ha imposto lo stop alle inoculazioni – ha rimarcato il primo cittadinio del capoluogo sannita -, altri ritengono di poter abilitare la seconda dose con Pfizer o Moderna, altri ancora invece stanno decidendo di astenersi e non fare proprio la seconda dose. Un casino, una babele mediatica che va chiarita quanto prima perchè ora davvero le persone comuni non sanno cosa fare, sono in difficoltà e come sindaco quindi chiedo “di risolvere la questione ed essere chiari specialmente a livello mediatica. Serve una risposta certa e netta e spero che tra oggi e domani si risolva”.

“Ho sentito il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe – ha concluso Mastella - ed è anche lui preoccupato. Stanno lavorando tutti per trovare una soluzione quanto prima”.

Poi un monito: “Devo però ribadire: fate il vaccino, parlate e consultatevi con i vostri medici ma vi assicuro che l'emergenza non è finita, sta tornado prepotende la variante indiana Delta. Altri Paesi stanno temendo questo tipo di virus tanto è vero che stanno ritardando le aperture”.

