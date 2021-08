Benevento città d'arte, spostato il cartello "sotto accusa" Dopo le polemiche social la targa ricollocata alla rotonda tra via Rosselli e via Moro

Tanto rumore... non per nulla. E' stato prontamente riposizionato il cartello che indica l'ingresso a Benevento città d'arte e cultura installato malamente nel Rione Pacevecchia. Come si ricorderà (leggi qui) la tabella aveva suscitato le polemiche e indignato i social per il suo maldestro posizionamento. Risultava eccessivamente addossato al cartello della toponomastica e segnaletica di via fratelli Rosselli tanto da non risultare leggibile. Un'immagine che aveva fatto il giro delle bacheche social e a cui erano state riservate critiche feroci.

E dunque questa mattina l'intervento. Rimosso dalla sua prima collocazione la tabella è stata riposizionata più avanti, alla rotonda tra via Fratelli Rosselli e via Aldo Moro, in una collocazione più giusta.